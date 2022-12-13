Около 10 новых цифровых сервисов запустят в Петербурге за 2023 год

Сервисы будут предоставлять услуги для петербургских пенсионеров, а также информацию в сфере труду и занятости, для владельцев домашних животных, Гостехнадзора, СНТ.

В 2023 году для жителей Северной столицы планируют запустить примерно 10 новых цифровых сервисов. Об этом заявил глава отдела развития и проектирования информационных систем Петербургского информационно-аналитического центра Денис Лунг, передаёт ТАСС.

Также Лунг подчеркнул, что в центре продолжается работа по совершенствованию уже существующих сервисов. Уже известно, что один из них будет служить для сбора данных от Комблага по уборке снега на внутридворовых территориях. Кроме того, будут созданы чат-боты, служащие для управления записями актов гражданского состояния.

Другие новые сервисы будут предоставлять услуги для петербургских пенсионеров, а также информацию в сфере труду и занятости, для владельцев домашних животных, Гостехнадзора, СНТ.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный направит 176,9 млн рублей на снижение напряжённости на рынке труда в 2023 году.

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