Не менее пяти подлодок направятся на Тихоокеанский флот.

Новые атомные подлодки "Борей" отправят на Дальний Восток. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источник. Известно, что Тихоокеанский флот РФ получит пять субмарин. По данным эксперта, решения по остальным подлодкам еще не принято. Речь идет о еще не заложенных ракетоносцах. Предположительно, один из них также будет направлен на Дальний Восток

Напомним, что в Минобороны начали восстанавливать дальневосточный подводный ядерный арсенал. По сведениям журналистов, он был практически утрачен в 1990-ых годах. Военный специалист Дмитрий Болтенков пояснил "Известиям", что некоторое время в составе местного флота была только одна атомная подлодка с баллистическими ракетами на борту. А Северному флоту удалось сохранить группировку 667БДРМ "Дельфин". В нее входят шесть АПЛ. Сейчас они являются основной морской составляющей ядерной триады. В России их активно модернизируют.

Россия модернизирует базу для подлодок в Арктике.

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