Новые антироссийские санкции США не сулят большой "беды"

По мнению эксперта, незначительный объем российско-американской торговли и возможный импичмент Трампа обесценивают новые ограничения со стороны США

Новый пакет антироссийских санкций со стороны США должен вступить в силу 27 августа, сообщает Госдеп. Он включает в себя запрет на экспорт в Россию электронных устройств, а также комплектующех двойного назначения, которые используются в оборонной и нефтегазовой промышленности.

Выдвижение следующих ограничений со стороны Госдепа пока остается под вопросом - его дата неизвестна, а внутренние проблемы США ставят под вопрос сам факт санкций. Об этом рассказывает эксперт ФБА "Экономика Сегодня" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его мнению, ничтожные объемы американского экспорта и недавние предположения экспертов об импичменте Трампа обесценивают действия США.

"Если говорить в целом о макроэкономическом эффекте от этих мер для российско-американских торговых отношений, то он тоже будет незначительным. По моим расчетам, под ограничение попадает объем торговли в 100 млн долларов максимум, а может даже и меньше. При текущем объеме американского экспорта на 6 млрд долларов, ограничения выглядят несущественными. Но в этой связи американцам еще предстоит сбалансировать торговый баланс, чтобы избежать перекоса в торговых отношениях. С точки зрения ограничений в части электроники санкции неприятны, но нельзя говорить, что они имеют неразрешимый характер и наносят какой-то сверхущерб для российской экономики. В целом новые санкции США против России не носят очень сильный характер по совокупности двух факторов – внешнего и внутреннего. Первый фактор связан с незначительным объемом российско-американских торговых отношений, а второй – с риском дисбаланса в международной системе отношений на фоне возможного импичмента Трампа" - Владимир Васильев

Импмичмент Трампа, по мнению аналитиков может привести к масштабному экономическому кризису в США, что принесет прямые убытки населению страны. Такой сценарий может сложиться в результате победы демократов на промежуточных выборах в конгресс. Владимир Васильев утверждает, что дорожная карта по этому сценарий у них уже разработана.