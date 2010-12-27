Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги

За два года игрок заработает 13 миллионов евро.

Стали известны подробности контракта итальянского полузащитника Клаудио Маркизио с петербургским "Зенитом". За два года, что игрок проведет в форме клуба он получит 13 миллионов евро, по 6,5 млн за сезон. Таким образом, новоиспеченный зенитовец стал самым высокооплачиваемым игроком не только команды с Невы, но и всей лиги в целом.

"Зенит" объявил о подписании бывшего хавбека "Ювентуса" в понедельник, 3 сентября. РФС разрешил дозаявить футболиста после закрытия трансфертного окна, благодаря его статусу свободного агента. Полузащитник должен будет занять место травмированного Кристиана Нобоа, который выбыл из состава до конца года.

Клаудио Маркизио играл за "Ювентус" 25 лет. На его счету 389 матчей, 37 голов и 42 результативные передачи. Спортсмен является семикратным чемпионом Италии, победителем серии Б. Полузащитник три раза получал Суперкубок страны и четыре — Кубок Италии. Дважды выступал в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее ма передвалаи слова самого футболиста по поводу своего перехода в петербургский клуб.

Фото: fc-zenit.ru