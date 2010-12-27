Новый полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рад переезду в Петербург

У спортсмена не было сомнений по поводу перехода в клуб сине-бело-голубых.

Накануне, 3 сентября, стало известно, что "Зенит" пополнился новым игроком. В клуб сине-бело-голубых перешел полузащитник итальянского "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио. Спортсмен только приехал в Петербург, но уже успел дать небольшое интервью.

По словам Маркизио, у него не было сомнений по поводу перехода в "Зенит". "Мне понравился клуб, понравились его амбиции", — отметил футболист. Уходя из "Ювентуса", спортсмен пообещал себе, найти клуб за пределами Италии, который разделял бы его ценности. Повлиял на Маркизио и бывший защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито, который подтвердил, что "Зенит" — особенный клуб".

Клаудио Маркизио играл за "Ювентус" 25 лет. На его счету 389 матчей, 37 голов и 42 результативные передачи. Спортсмен является семикратным чемпионом Италии, победителем серии Б. Полузащитник три раза получал Суперкубок страны и четыре — Кубок Италии. Дважды выступал в финале Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото: fc-zenit.ru