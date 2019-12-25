Новгородский общественник стал свидетелем по делу о госизмене в Петербурге

Аспирант СПбГУ подозревается в покушении на безопасность РФ.

В Петербурге аспиранта СПбГУ обвиняют в посягательстве на безопасность страны. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". В преступлении подозревается Владимир Неелов. Известно, что дело основано на аналитической записке, а также показаниях одного свидетеля. Однако в ФСБ не раскрывают личность этот человека.

Напомним, что Неелова задержали в октябре 2018 года. Его арестовали в режиме полной секретности. После этого оперативники провели обыски в квартире молодого человека, а также жилплощади родителей. У них надзорное ведомство изъяло компьютеры и переносные записывающие носители. Спустя некоторое время технику вернули обратно. В конце декабря 2019 года дело о государственной измене перешло на рассмотрение в Городской суд. Его будут рассматривать в закрытом режиме при участии трех судей.

"Фонтанка.ру" предположила, что свидетелем по делу мог стать житель Нижнего Новгорода Святослав Адрианов. Он неоднократно намекал знакомым о причастности к спецслужбам страны. Мужчина занимается общественной деятельностью. Сам Адрианов опроверг эти догадки. Он заявил, что не знаком с Нееловым. Однако журналисты нашли совместные групповые фотографии, на которых есть оба мужчины.

Напомним, что Неелова считали "прокремлевским". Он выступал за легализацию частных военных компаний. Аспирант также писал книгу в соавторстве с украинским экспертом.

Ранее Piter.tv писал о том, что стала известна причина смерти четырех человек в заброшенной воинской части.

Фото: Piter.tv

