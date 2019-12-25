После этого его запустят в серийное производство.

Новейший военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле. Об этом сообщили"ТАССу" в пресс-службе ПАО "Ильюшин". Информацией также поделился глава ПАО "Ил" Юрий Грудинин во время совещания по развитию потенциала производств высокотехнологической промышленности.

Первый полет самолета состоялся в марте 2019 года, он прошел успешно. Опытный образец еще раз протестируют в 2020 году. После этого транспортник будет запущен в серийное производство на Воронежском заводе. Сейчас сертификацию по гражданским нормам также проходят Ил-76 , Ил-114-300.

Ранее Piter.tv писал о том, что раскрыта история советского самолета в лесах под Петербургом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

