Раскрыта история советского самолета в лесах под Петербургом

Самолет используется курсантами Военной академии связи имени Буденного.

К югу от Северной столицы уже много лет в лесу лежит военный самолет Ан-8. Взлетных полос и аэродрома рядом нет, однако, транспортник охраняется и огорожен забором. Фотографии лесного самолета начали появляться в сети около 15 лет назад.

"Фонтанка" рассказа историю появления и сегодняшнего использования Ан-8.

Оказалось, самолет был выпущен в 1959 году, и, вероятно, после службы в военно-транспортной авиации, оказался под Ленинградом к середине 1970-х. Сегодня полигон, где лежит Ан-8, находится в ведении Военной академии связи имени Буденного. Студенты пользуются самолетом, как макетом для установки разных видов радиоантенн, а в его салоне расположено учебное помещение.

По информации издания, Ан-8 хотели забрать в недавно открывшийся музей отдельного транспортного смешанного авиационного полка армии ВВС и противовоздушной обороны Западного военного округа. Официального подтверждения этому пока что нет.

Фото: скриншот Google.Maps