Эксперт назвал новую версия исчезновения малайзийского Boeing

Он предположил, что лайнер попытался украсть безбилетник.

Эксперт по авиационной безопасности Тим Термини выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370 в 2014 году. Ее он изложил в интервью The New York Post.

Специалист назвал четыре возможных версии гибели самолета – самолет был захвачен экипажам, лайнер хотел захватить один из пассажиров, кто-то из сотрудников наземных служб спровоцировал аварию или на борт пробрался безбилетный угонщик. Последний мог попасть внутрь заранее.

Большинство экспертов придерживаются иной версии. Виновником катастрофы они считают пилота, который решил свести счеты с жизнью из-за депрессии.

Напомним, что самолет Куала-Лумпура в Пекин пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту лайнера находились 239 человек. Позднее фрагменты лайнера нашли у берегов Мадагаскара и в Мозамбике, однако главную часть Boeing-777 так и не нашли.

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