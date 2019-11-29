Новейший самолетный двигатель ПД-14 получит искусственный интеллект

Об этом заявил представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.

Новейший российский самолетный двигатель ПД-14 для узкофюзеляжных среднемагистральных бортов МС-21-300 получит искусственный интеллект. Об этом журналистам ТАСС рассказал директор по производству Объединенной двигателестроительной корпорации Валерий Теплов. Специалист прокомментировал возможность внедрения технологий ИИ в систему управления авиационным двигателем. Сейчас такая интеграция является общемировым трендом.

У нас тоже есть такие планы. Они касаются, прежде всего, современных разработок, в частности, двигателей ПД-8, ПД-14, ПД-35. Эксплуатация этих силовых установок будет невозможна без подобных систем Валерий Теплов, директор по производству ОДК

Эксперт уточнил, что газотурбинная установка на данный момент в процессе полета за 4-6 часов генерирует порядка 2 терабайт информации. Теплов рассказал, что без ИИ эффективное управление такими большими потоками данным будет невозможно.

Первый образец метанового ракетного двигателя будет создан в 2022-2023 годах.