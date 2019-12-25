Демонстратор ракетного двигателя РД-0177 будет представлен в следующем году.

Первый образец метанового ракетного двигателя будет создан в 2022-2023 годах. Об этом на военно-техническом форуме "Армия-2020" рассказал гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. По словам эксперта, работы по изготовлению двигателя-демонстратора будут завершены в 2021 году.

Мы должны создать двигатель-демонстратор РД-0177, а впоследствии будет построен его летный вариант РД-0169. Первый образец метанового двигателя РД-0177 будет изготовлен в 2022-2023 годах Игорь Арбузов, гендиректор НПО "Энергомаш"

Специалист пояснил, что двигатель, функционирующий на метановом топливе, разрабатывается Воронежским центром ракетного двигателестроения. Мероприятия финансируются из Федеральной космической программы. Уже испытаны отдельные элементы аппарата - газогенератор и смесительная головка.

Огневые испытания двигателя РД-191М планируются на середину 2022 года.