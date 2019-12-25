Новейший американский Black Hornet 3 попал в руки сирийцев

Военные из правительственных сил сняли себя на фоне американского беспилотника.

Новейший американский мини-дрон Black Hornet 3 попал в руки сирийской правительственной армии. Об этом сообщили местные военнослужащие. Они опубликовали снимок, сделанный на северо-востоке страны, около города Таль-Тамр в провинции Хасеке. На фотографии запечатлены солдаты режима Башара Асада вместе с иностранным беспилотником Black Hornet новой модификации.

Напомним, что в СШа дрон используют для проведения локальной разведки. Аппарат позволяет выявлять позиции противника. В Пентагоне Black Hornet 3 часто называют системой персональной разведки PRS. Дрон разработан группой Prox Dynamics, которая с 2016 года входит в состав FLIR Systems.

Black Hornet 3 представляет собой мини-беспилотник вертолетного типа. В длину он около 15 сантиметров, масса составляет не более 45 г. Управлять аппаратом можно при помощи планшета, который имеет военный-оператор. В зоне видимости дрон работает при помощи тонкого провода, который связывает его с оператором. Последние данные свидетельствуют о том, что Black Hornet 3 может функционировать автономно.

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