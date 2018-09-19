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Новая высотная доминанта может появиться в центре Петербурга
Сегодня, 6:26
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lesjasap

Новая высотная доминанта может появиться в центре Петербурга

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Чиновники хотят возвести в городе колокольню по проекту Растрелли.

На территории Смольного монастыря в Петербурге может появиться колокольня. Ранее проект создавался самим Франческо Растрелли, однако в реальную форму он так и не был воплощен. 

Чиновники считают, что благодаря зданию в центре города появится новая высотная доминанта. Она будет соревноваться с "Лахтой-центром", которая несмотря на рекордную высоту располагается на окраине Петербурга.

Напомним, что макет для колокольни был разработан еще в 18 веке. Сейчас четкого понимания того, дадут ли "добро" на строительство объекта нет. 

Ранее Piter.tv писал о том, что оракул ЧМ-2018 кот Ахилл прокатился по рекам и каналам Петербурга.

Фото: Piter.tv
 

Теги: колокольня, новая высотка, растрелли, смольный монастырь
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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