Новая высотная доминанта может появиться в центре Петербурга

Чиновники хотят возвести в городе колокольню по проекту Растрелли.

На территории Смольного монастыря в Петербурге может появиться колокольня. Ранее проект создавался самим Франческо Растрелли, однако в реальную форму он так и не был воплощен.

Чиновники считают, что благодаря зданию в центре города появится новая высотная доминанта. Она будет соревноваться с "Лахтой-центром", которая несмотря на рекордную высоту располагается на окраине Петербурга.

Напомним, что макет для колокольни был разработан еще в 18 веке. Сейчас четкого понимания того, дадут ли "добро" на строительство объекта нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что оракул ЧМ-2018 кот Ахилл прокатился по рекам и каналам Петербурга.

Фото: Piter.tv

