Новая высотная доминанта может появиться в центре Петербурга

На территории Смольного монастыря в Петербурге может появиться колокольня. Ранее проект создавался самим Франческо Растрелли, однако в реальную форму он так и не был воплощен.
Чиновники считают, что благодаря зданию в центре города появится новая высотная доминанта. Она будет соревноваться с "Лахтой-центром", которая несмотря на рекордную высоту располагается на окраине Петербурга.
Напомним, что макет для колокольни был разработан еще в 18 веке. Сейчас четкого понимания того, дадут ли "добро" на строительство объекта нет.
Ранее Piter.tv писал о том, что оракул ЧМ-2018 кот Ахилл прокатился по рекам и каналам Петербурга.
Фото: Piter.tv
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