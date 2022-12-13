В Ленобласти утвердят новую выплату сельским медикам

Ожидается, что деньги предоставят с 1 июля 2023 года.

Власти Ленобласти введут новую региональную выплату для сельских медиков. Подробности рассказал глава 47-ого региона Александр Дрозденко во время прямой линии.

Руководитель отметил, что выплата послужит дополнением к федеральной надбавке, которая равняется 14,5 тыс. рублей. По вопросу уже была проведена встреча с представителями областного комитета финансов, добавил Дрозденко.

Планируется, что стимулирующие региональные выплаты медикам в сельской местности поступят 1 июля 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти меняется график детских выплат.

Фото: Piter.TV