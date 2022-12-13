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В Ленобласти меняется график детских выплат
Сегодня, 11:36
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В Ленобласти меняется график детских выплат

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Изменения графика касаются ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка в Ленинградской области, в случае рождения третьего ребенка и последующих детей и на детей от 3 до 7 лет включительно.

В Ленинградской области для синхронизации с графиком Социального Фонда России детские выплаты будут производиться с 3 апреля. Об этом сообщила региональная администрация.

В феврале упреждающих выплат за март получателям не поступит, уточнили в комитете по социальной защите населения. Ранее в Ленобласти выплаты носили упреждающий характер – то есть жители получали мартовские пособия в феврале. Согласно новому графику, мартовские выплаты поступят получателям в апреле. 

Изменения графика касаются ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка в Ленинградской области, в случае рождения третьего ребенка и последующих детей и на детей от 3 до 7 лет включительно.

Фото: pxhere.com

Теги: выплаты, дети, детские выплаты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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