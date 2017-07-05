Велодорожка соединит Купчино и Волковскую до 1 ноября

В 38 миллионов рублей оценили дорожку на Бухарестской улице, которая пройдет от улицы Олеко Дундича до Волковского проспекта.

Уже 1 ноября от Купчина до станции метро "Волковская" можно будет доехать на велосипеде. Об это сообщают городские СМИ. Городской центр управления парковками объявил 4 конкурса на обустройство велодорожек.

Пятнадцать участков и четыре госконтракта получились благодаря разбиение двух двухсторонних велосипедных маршрутов. В 38 миллионов рублей оценили дорожку на Бухарестской улице, которая пройдет от улицы Олеко Дундича до Волковского проспекта. Велотрасса на проспекте Юрия Гагрина обойдется чуть дешевле, в 14 миллионов рублей. Аналогичное строительство ждут на Софийской улице, проспекте Славы и улице Типанова.

Всего за этот год в Петербурге хотят создать 6 велосипедных дорожек. На набережной реки Карповки, Морском проспекте, проспекте Культуры, проспекте Юрия Гагарина и на Бухарестской улице. Общая протяженность 34 километра.

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