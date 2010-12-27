От Светогорска до Финляндии проложат велодорожку за 2 млн евро

Финскую границу можно пересечь на велосипеде.

От Светогорка Выборгского района до финского пограничного пункта проложат велодорожку. Об этом сообщает выборгский корпункт.

Велодорожка, длиной в 4 километра, пройдет от улицы Красноармейской по Спортивной, Пограничной и по улице Победы до МАПП "Светогорск". Сейчас велосипедисты вынуждены ездить по проезжей части вместе с автомобилями. Окончательный маршрут будет известен после подготовки проекта. Финляндия пообещала продлить путь для велосипедистов до границы.

Программу уже одобрила Госдума, сейчас готовятся документы для проведения конкурса. Работать с подрядчиком начнут в конце этого года. На строительство выделят примерно 2 миллиона евро, 80% от этой суммы предоставляется в качестве гранта. Остальные 20% выделят Светогорск и Иматра.

В конце июня в Петербурге появилась новая велодорожка.

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