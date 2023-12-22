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Новые улицы появятся в двух районах Петербурга
Сегодня, 14:42
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Новые улицы появятся в двух районах Петербурга

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Правительство Северной столицы достигло соответствующих соглашений с инвесторами.

Правительство Северной столицы достигло соглашения с инвесторами о расширении Арцеуловской аллеи в Приморском районе. Информацию сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с прессой.

Кроме того, по словам градоначальника, в Московском районе также появится новая улица, которая соединит Кубинскую и Предпортовую улицы. Оба объекта будут перемещены в собственность Петербурга безвозмездно.

Как уточнили в Смольном, благодаря социально ориентированному бизнесу властям удаётся более оперативно откликаться на пожелания горожан.

Ранее мы сообщили о том, что новые поликлиники для детей и взрослых откроют в Парголово.

Фото:  Piter.TV

 

Теги: новые улицы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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