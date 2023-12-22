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Новые поликлиники для детей и взрослых откроют в Парголово
Сегодня, 14:06
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Новые поликлиники для детей и взрослых откроют в Парголово

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Правительство Северной столицы выкупит у застройщика два соседних здания.с

Правительство Северной столицы выкупит у застройщика два соседних здания в посёлке Парголово. Постановление с такими намерениями подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В одном из зданий будет размещена детская поликлиника №71 на 384 посещения в смену, а в другом откроется поликлиника №117 для взрослых на 960 посещений в смену. Также там будет расположена женская консультация и отделение скорой помощи.

Выкуп перечисленных объектов в городскую собственность способствует развитию здравоохранения и повышению качества жизни в новых кварталах и в Выборгском районе.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный приобретёт здания под детские сады в Невском и Василеостровском районах.

Фото: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Теги: санкт-петербург, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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