Новые поликлиники для детей и взрослых откроют в Парголово

Правительство Северной столицы выкупит у застройщика два соседних здания.с

Правительство Северной столицы выкупит у застройщика два соседних здания в посёлке Парголово. Постановление с такими намерениями подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В одном из зданий будет размещена детская поликлиника №71 на 384 посещения в смену, а в другом откроется поликлиника №117 для взрослых на 960 посещений в смену. Также там будет расположена женская консультация и отделение скорой помощи.

Выкуп перечисленных объектов в городскую собственность способствует развитию здравоохранения и повышению качества жизни в новых кварталах и в Выборгском районе.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный приобретёт здания под детские сады в Невском и Василеостровском районах.

Фото: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга