В Колпино создадут новую улицу

Дорожный объект необходим для улучшения транспортной обстановки в районе.

В Колпино появится новый дорожный объект регионального значения – улица Варвары Петровой. Соответствующий проект, подготовленный по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), был утверждён в ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Двухполосная улица необходима для улучшения транспортной обстановки в районе. Она свяжет жилые кварталы и общественно-деловую зону в границах Колпино.

Протяжённость объекта составит примерно 400 м. Также рядом запланирована велодорожка шириной 1,5 м.

Ранее мы сообщили о том, что движение на Шлиссельбургском мосту ограничат с 3 июня.

Фото: Правительство Петербурга