Новая школа на 1 тысячу мест в Полюстрово будет построена в 2023 году

Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на определение компании, которая реализует проект. На него выделено 1,58 млрд рублей.

Новая школа на 1 тысячу мест в Полюстрово (Красногвардейский район) будет построена в 2023 году. Комитет по государственному заказу Петербурга разместил закупку, по итогам ее конкурса намечено определить исполнителя этого масштабного проекта.

Начальная цена контракта составляет 1,58 млрд рублей. По итогам конкурса, на который, как ожидается, представят свои предложения девелоперы, она может стать меньше. Средства на строительство предоставляет бюджет города.

Возведение школы будет завершено в 2023 году, говорится в конкурсной документации.

Она будет расположена на территории, ограниченной Приозерским направлением железной дороги, административной границей Петербурга и береговой линией Муринского ручья.

Согласно проекту, в школе будет три спортзала, два бассейна. Состоять она будет из четырех соединенных между собой блоков разной этажности. Общая площадь здания составит 22 тысячи 568 квадратных метров.

Заявки от девелоперов, заинтересованных в реализации проекта, принимаются до 2 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Невском районе в 2022 году будет построено новое отделение скорой медпомощи.

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