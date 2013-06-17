В Невском районе в 2022 г. будет построено новое отделение скорой медпомощи

На возведение здания выделено до 236,6 млн рублей из бюджета Петербурга.

В Невском районе Петербурга в 2022 году будет построено новое отделение скорой медицинской помощи. Соответствующую закупку разместил Комитет по государственному заказу Петербурга. По итогам ее конкурса намечено определить девелопера, который осуществит проект.

Финансирование предоставляет бюджет города, выделяющий до 236,6 млн рублей. Само строительство, как планируется, будет проходить в 2021-2022 годах.

Здание отделения скорой появится на улице Крыленко – двухэтажное (с подвальным этажом), рассчитанное на 20 бригад. В нем будут находиться отапливаемая стоянка спецтранспорта, кабинеты персонала, помещения отдыха, а также административные и технические помещения.

Относиться отделение будет к городской поликлинике № 8.

Заявки от девелоперов, желающих осуществить этот проект города, принимают до 25 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, на Васильевском острове будет отреставрирована статуя апостола Петра лютеранской церкви св. Екатерины.

Фото: 03spb.ru