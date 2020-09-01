Школа №693 в Невском районе Петербурга приняла первых учеников

Все учащиеся здесь будут ходить на занятия только в первую смену.

В Невском районе Петербурга открылась школа №693, 1 сентября учреждение приняло первых учеников. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что школа рассчитана на 825 учащихся, но в этом году учиться туда отправились только 637 детей. Здание оснастили коворкингом, мультимедийным залом, технологическими классами. Для спортивных ребят оборудовали бассейны, площадки для спортивных игр и многофункциональный спортзал. По словам директора школы, школьников будут учить 3D-моделированию, робототехнике, рукоделию и театральной деятельности.

Известно, что администрация разделила классы так, чтобы дети учились только в первую смену в период карантинных ограничений. Площадь здания – более пяти тысяч квадратных метров – позволила это сделать с удобством. Для строительства школы было потрачено более миллиарда рублей.

Ранее петербуржцам рассказали, как уберечь школьников от вирусов.

Видео: "Строительный Петербург"