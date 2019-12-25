Новая схема метро в Петербурге отправила "Петергофское шоссе" на восток

Красная ветка уходит в обход.

В Петербурге появился новый вариант прокладки Красносельско-Калининской линии в сторону "Сосновой Поляны". Альтернативная трассировка призвана решить проблему, возникшую из-за геологических особенностей грунта. Главная задача изменений — увести тоннели от палеодолины, обнаруженной на глубине строительства.

Согласно новой схеме, линия пойдет напрямую от действующей станции "Юго-Западная" к станции "Улица Доблести", после чего повернет строго на юг. Из-за корректировки маршрута станция "Петергофское шоссе" смещается: с улицы Адмирала Трибуца ее переносят восточнее — к улице Доблести. Станция "Сосновая Поляна" также меняет локацию, сдвигаясь в ту же сторону.

Изменения коснулись и стрельнинского ответвления. Если раньше его планировали вести в створе Петергофского шоссе от одноименной станции, то теперь трасса смещается на проспект Ветеранов. На этом участке появятся новые станции — "Красносельская" и "Солнечный город".

В Комитете по строительству Петербурга, впрочем, призывают не торопиться с выводами. Там пояснили, что на данный момент с Комитетом по транспорту предварительно согласован только небольшой фрагмент "коричневой" ветки в юго-западном направлении. Остальные варианты трассировки пока находятся в стадии обсуждения и не являются окончательным предпроектным решением.

Фото: "Ленметрогипротранс"