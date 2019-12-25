В Петроградском районе откроют новое пространство "РЕ: КАРПОВКА"

Проект разместят в бывшем здании завода "Аккумуляторная компания "Ригель" на улице Даля.

Ещё одно общественное пространство появится в Петроградском районе Северной столицы. Речь идёт о проекте перестройки бывшего завода "Аккумуляторная компания "Ригель" на улице Даля. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний "БестЪ" Андрея Лушникова.

Пространство площадью более 15 тыс. кв.м. получит название "РЕ: КАРПОВКА". Его создадут в рамках программы редевелопмента. Детали проекта обсудили на мероприятии BestBreakfast.

Лушников подчеркнул, что первый этаж здания будет отведён под ресторанную зону. Её начнут создавать в ближайшее время.

Ранее мы сообщили о том, что здания бывшего хлебзавода в Петроградском районе преобразуют под культурное пространство.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)