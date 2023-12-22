Новая рабочая неделя в Петербурге начнётся со снега и -5 градусов

Жителей предупреждают о гололедице.

В понедельник, 5 февраля, петербуржцев ожидает небольшой "минус". В Северной столице будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в начале новой рабочей недели пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Столбики термометров в ночь на понедельник покажут от -3 до -5 градусов по Цельсию. Днём ожидается от -1 до -3 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

Ранее Piter.TV сообщал, что сурок Фил из Ленобласти предсказал петербуржцам долгую зиму.

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