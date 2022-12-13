Более половины петербуржцев рассчитывают на смену профессии в 2023 году

Кроме того, ещё 41% жителей города хотели бы развивать уже имеющиеся навыки в своей сфере.

В 2023 году жители Северной столицы готовы проявлять свои карьерные амбиции. Так, 57% города намерены освоить новую профессию. Соответствующее исследование на основе опроса провели сотрудники пресс-службы "HeadHunter Северо-Запад".

Кроме того, 41% граждан намерены углубить свои знания и расширить компетенции в рамках знакомой им специальности. Наиболее активно о желании карьерного роста заявляют представители сфер рекламы и PR, инженеры и работники сельскохозяйственной отрасли.

Кроме того, петербуржцы готовы открывать для себя и новые способы дохода. Об этом заявили юристы (65% опрошенных), а также специалисты HR и сферы IT (62%). Каждый третий житель Северной столицы в идеале мечтает получать от 100 до 150 тыс. рублей.

Ранее петербуржцы рассказали, по каким причинам они могут переехать в другой город.

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