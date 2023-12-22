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Новая поликлиника на Туристской улице откроется 14 марта
Сегодня, 10:04
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Новая поликлиника на Туристской улице откроется 14 марта

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Крупное медицинское учреждение, рассчитанное на 600 посещений в смену, откроют раньше запланированного срока.

В Приморском районе на Туристской улице заработает новая поликлиника №128. Ее готовность к открытию накануне проверил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Градоначальник осмотрел отделения эндоскопии, рентген, хирургический блок, реабилитационное отделение с механотерапией. Все оборудование в поликлинике отечественного производства. 

Поликлинику начали строить с нуля 2 года назад. Крупное медицинское учреждение, рассчитанное на 600 посещений в смену, откроют раньше запланированного срока – 14 марта. Кроме того, отмечается, что к нему прикрепят 40 тыс. человек.

На базе новой поликлиники заработает отделение "скорой" помощи на пять бригад. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ввели в эксплуатацию отделение скорой помощи на Доблести.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: новая поликлиника, туристская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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