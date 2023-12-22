В Петербурге ввели в эксплуатацию отделение скорой помощи на Доблести

Организация находится на улице Доблести в доме № 32, строение 1.

Госстройнадзор Петербурга разрешил ввести в эксплуатацию здание отделения скорой медицинской помощи на восемь бригад ГУЗ "Городская поликлиника №106". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Организация находится на улице Доблести в доме № 32, строение 1. Здесь будут оказывать помощь взрослым и маленьким пациентам Красносельского района. Для машин скорой помощи возле здания открылась автостоянка.

Объект был построен за счет средств регионального бюджета. Проект реализован в рамках адресной инвестиционной программы.

Территорию вокруг здания уже благоустроили. Здесь посадили деревья и установили малые архитектурные формы.

Ранее мы писали, что в 2024 году в Петербурге отремонтируют более 60 объектов здравоохранения.

Фото: Госстройнадзор Петербурга