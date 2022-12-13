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Жителям Мурино показали ход строительства новой поликлиники
Сегодня, 9:27
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Жителям Мурино показали ход строительства новой поликлиники

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Объект на Ручьевском проспекте возводят строго в соответствии с графиком.

В Мурино продолжается строительство новой поликлиники на Ручьевском проспекте. Ход работ проверили представители управления строительства 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Работы идут в соответствии с ранее заявленным графиком. На данный момент подрядчик заканчивает строительство внешнего контура ( монтаж наружных стен и окон, укладку парапетов. 

Ожидается, что поликлиника начнёт принимать пациентов в 2024 году. В январе 2023-его откроется детское учреждение в пристройке к жилому дому на Воронцовском бульваре.

Ранее мы сообщили о том, что названы самые лучшие в Ленобласти эко-тропы для лыжников.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ленинградская область, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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