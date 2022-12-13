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Названы самые лучшие в Ленобласти эко-тропы для лыжников
Сегодня, 13:00
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Названы самые лучшие в Ленобласти эко-тропы для лыжников

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В рейтинг вошли три лучших маршрута.

Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленобласти составила список самых комфортных для лыжников  экологических троп. Об этом сообщили в пресс-службе  правительства региона.

Самый посещаемый маршрут называется "Лиственничная роща", он находится в заказнике  "Линдуловская роща". Длина маршрута составляет 5,5 километров. Здесь спортсмены могут познакомиться со старейшим в Европе лиственничным лесом, который посадили по указу Петра Великого несколько веков назад. Из деревьев планировали строить корабли. Маршрут можно пройти на лыжах либо пешком. 

Также спросом пользуется эко-тропа "Еловые холмы" памятника природы "Токсовские высоты". Маршрут начинается в Кавголово. Длина толпы – 3,2 километра. На холмах катаются не только лыжники, но и любители тюбинга.

Живописным считается маршрут  "Каменистая тропа", которая протягивается через заказник "Кивипарк". Начинается трасса в южной части поселка Кубенское. Добавим, что дорога довольно длинная – целых 11,8 километров. Здесь можно насладиться прогулкой по хвойному лесу и увидеть побережье Выборгского залива.

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Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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