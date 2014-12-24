Новая партия цыплят из Германии прибыла на птицефабрики Ленобласти

Доставлено более 715 тыс. птенцов.

В Ленинградскую область в 2025 году прибыло 49,5 тыс. племенных суточных цыплят из Германии. Все птицы прошли ветеринарный контроль Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки установлено, что все цыплята находятся в хорошем состоянии, а сопроводительные документы и условия транспортировки соответствуют ветеринарным требованиям. Кроме того, специалисты оценили эпизоотический статус региона Саксонии, откуда осуществлялся импорт.

Это уже 14-я партия цыплят, доставленная в Ленобласть с начала года. Общее количество привезённых птиц в 2025 году превысило 715 тыс. голов. Все партии проходили обязательный ветеринарный контроль перед размещением на птицефабриках.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти продают "Русско-Высоцкую птицефабрику" за 3,9 млрд рублей.

Фото: freepik (wirestock)