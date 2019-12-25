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Новая парковочная зона на 85 машин появилась в Пулково
Сегодня, 14:56
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Новая парковочная зона на 85 машин появилась в Пулково

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Парковочный комплекс работает круглосуточно.

В аэропорту Пулково открылась новая парковочная зона. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта 2 октября.

Пассажиры теперь могут воспользоваться парковкой P8, которая вмещает 85 автомобилей и находится недалеко от терминала. Дорога от парковки до здания аэропорта занимает всего 2 минуты.

В Пулково функционируют 6 различных парковочных пространств, включая зоны для краткосрочной и долгосрочной парковки, крытую парковку и парковку для арендованных автомобилей. Парковочный комплекс работает круглосуточно. Для пассажиров с ограниченными возможностями парковка бесплатна. Информацию о расположении парковки и условиях использования автомобиля можно найти на официальном сайте аэропорта.

Ранее мы сообщили о том, что предполетный контроль прошли 24 областных сокола в Пулково.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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