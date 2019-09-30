Предполетный контроль прошли 24 областных сокола в Пулково

В аэропорту Пулково специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль для 24 соколов, выращенных в Ленинградской области.

Были проверены разрешения на вывоз и результаты исследований на грипп птиц и орнитоз.

Все птицы были окольцованы в соответствии с требованиями. После успешного прохождения контроля соколов отправили в Домодедово для дальнейшего перелета в ОАЭ.