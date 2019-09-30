Предполетный контроль прошли 24 областных сокола в Пулково

В аэропорту Пулково специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль для 24 соколов, выращенных в Ленинградской области.
Были проверены разрешения на вывоз и результаты исследований на грипп птиц и орнитоз.
Все птицы были окольцованы в соответствии с требованиями. После успешного прохождения контроля соколов отправили в Домодедово для дальнейшего перелета в ОАЭ.
Ранее мы сообщили о том, что имаго многоядной мухи-горбатки в табаке обнаружили в порту Петербурга.
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
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