Имаго многоядной мухи-горбатки в табаке обнаружили в порту Петербурга

Сырье было произведено в Бразилии, Индии, Малави, Сербии, Танзании, Турции, Замбии и Зимбабве.

Государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии табачного сырья общим весом 149 тонн в морском порту Петербурга обнаружили живых имаго насекомых, похожих по морфологическим признакам на опасный карантинный объект. Сырье было произведено в Бразилии, Индии, Малави, Сербии, Танзании, Турции, Замбии и Зимбабве.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ", показали, что перевозимая подкарантинная продукция заражена многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew)).

Выпуск 149 тонн табачного сырья на территорию Российской Федерации запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в 42 точках петербургского общепита обнаружили опасную продукцию.

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора