С начала года в 42 точках петербургского общепита обнаружили опасную продукцию

В перечень нарушений попали также сервисы по доставке еды и три индивидуальных предпринимателя (ИП).

Северо-Западное управление Россельхознадзора, используя информационные системы, провело анализ, который показал, что многие кафе, рестораны и кофейни Санкт-Петербурга нарушают законодательство. Особое внимание было уделено популярным заведениям, торгующим шавермой.

Как заявили в пресс-службе управления, после проверки 42 предприятий общественного питания Петербурга получили предупреждения. Основной причиной стало отсутствие регистрации в Федеральной государственной системе в области ветеринарии. В перечень нарушений попали также сервисы по доставке еды и три индивидуальных предпринимателя (ИП). Всем юридическим лицам и ИП было рекомендовано приобретать только пищевую продукцию, контролируемую федеральным государственным ветеринарным надзором.

По информации ведомства, указанные организации приобретали молочные продукты, мясо, рыбу, яйца и другие товары без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Нарушения были зафиксированы у компаний, чья продукция распространяется через сервисы доставки еды.