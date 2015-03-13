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Новая неделя в Петербурге обещает быть жаркой
Вчера, 21:57
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Новая неделя в Петербурге обещает быть жаркой

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Михаил Леус заявил, что "в ближайшие три дня июль продолжит радовать отсутствием дождей и очень теплой погодой, с температурой +29…+31" градуса тепла.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящую неделю. Об этом написал 4 июля на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.

Эксперт заявил, что "в ближайшие три дня июль продолжит радовать отсутствием дождей и очень теплой погодой, с температурой +29…+31" градуса тепла.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дает такой прогноз погоды: +18...+29 5 и 6 июля и +20...+30 — в среду. Гидрометцентр России отмечает, что вторая половина недели еще сильнее разогреет Северную столицу. В четверг, 8 июля, обещают +31 с переменной облачностью и кратковременными осадками, в пятницу — аналогичная погода, но температура опуститься на градус, в субботу же +31 и небольшая облачность.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербург не пустили 50 тонн зараженных апельсинов из Африки.

Фото: pixabay.com

Теги: жаркая неделя, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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