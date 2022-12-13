В Петербурге состоялось первое заседание комиссии по новому Генплану города

Сроки принятия решений рассчитаны на 2040-ой, а прогнозный период − на 2050 год.

В пятницу, 17 марта, в Северной столице состоялось первое заседание комиссии по подготовке изменений в Генплан города во главе с губернатором Николаем Линченко. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По итогам встречи участники комиссии утвердили регламент дальнейшей работы и согласовали, а также приняли основные формы материалов для будущего рассмотрения и принятия решений.

Добавим, что сроки принятия решений рассчитаны на 2040-ой, а прогнозный период − на 2050 год. В дальнейшем комиссия будет работать над документами градостроительного зонирования и планировки территории. Окончательно Генплан Петербурга намерены утвердить до конца 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный намерен судиться с собственником завода Парамонова.

Фото: Piter.TV