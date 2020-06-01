Проект строительства новой дороги в Стрельне одобрен Смольным

Новая четырёхполосная трасса протяженностью 430 м пройдёт вдоль ЖК от Красносельского шоссе.

Власти Северной столицы одобрили проект строительства современной автомобильной дороги в посёлке Стрельна, который находится в Петродворцовом районе города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новая четырёхполосная трасса протяженностью 430 м пройдёт вдоль ЖК от Красносельского шоссе. В настоящее время там уже функционирует трамвайная линия. После завершения строительства по новой проезжей части планируется запустить автобусное сообщение.

Финансирование проекта будет осуществляться на средства инвестора, в качестве которого выступит ООО "Стрелка".

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)