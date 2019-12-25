Новая амбулатория появилась в Кингисеппском районе

Строительство медучреждения официально завершено.

В деревне Вистино Кингисеппского района завершено строительство амбулатории. В ближайшее время будет оформлена документация на разрешение работы. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава 47-ого региона.

Ожидается, что прием пациентов начнется с осени этого года. Жители смогут обратиться к терапевту, акушеру, фельдшеру, медсестре, а также к педиатру на выезд.

За смену учреждение сможет принять до 80 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти построят 23 дополнительных центра "Точка роста".

Фото: Piter.TV