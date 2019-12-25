Новая "Ласточка" соединит Петербург и Старую Руссу

Первый рейс состоялся 6 июня.

Новый железнодорожный маршрут свяжет между собой Петербург и Старую Руссу. Когда первые поезда "Ласточка" отправятся из Петербурга в новом направлении на системной основе, пока неизвестно. Однако обозначены планы Северо-Западной пригородной пассажирской компании продлить маршрут 721Я.

Поезда будут отправляться с Московского вокзала в Бологое, после этого "Ласточку" тепловоз доставит в Старую Руссу. Предполагается, что на первое время поездки будут производиться несколько раз в неделю. В зависимости от востребованности и наполняемости рейсы могут сделать ежедневными.

Ранее мы сообщали о том, что рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю, тогда же по нему возобновится движение. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: Piter.tv