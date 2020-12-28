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Новак заявил о возможности стабилизации рынка нефти в 2021 году

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В 2020 спрос на нефть уже стал восстанавливаться.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о возможности стабилизации рынка нефти в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью каналу "Россия 24".

По словам Новака, цены на нефть могут вернуться к допандемийному уровню в 2021 году. Он отметил, что в 2020 спрос на нефть уже стал восстанавливаться, однако к докризисным показателям не вернулся.

Надеемся, что в 2021 году мы всё-таки в течение года достигнем тех показателей.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Ранее Новак считает, что газификация РФ в ближайшие 10 лет может стать максимально доступной.

Видео: Youtube/Россия 24

 

 
Теги: нефть, новак, цены на нефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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