В 2020 спрос на нефть уже стал восстанавливаться.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о возможности стабилизации рынка нефти в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью каналу "Россия 24".

По словам Новака, цены на нефть могут вернуться к допандемийному уровню в 2021 году. Он отметил, что в 2020 спрос на нефть уже стал восстанавливаться, однако к докризисным показателям не вернулся.

Надеемся, что в 2021 году мы всё-таки в течение года достигнем тех показателей. Александр Новак, вице-премьер РФ

Ранее Новак считает, что газификация РФ в ближайшие 10 лет может стать максимально доступной.

Видео: Youtube/Россия 24