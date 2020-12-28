Новак считает, что газификация РФ в ближайшие 10 лет может стать максимально доступной

Правительство подготовило предложения по ускорению темпов газификации.

Вице-премьер Александр Новак считает, что газификация в России в ближайшие 10 лет может стать максимально доступной. Заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия-24".

Он считает, что в ближайшие десять лет газификация в российских регионах вырастет с 71,4% до 83,5%.

Сегодня приоритетная задача, поставленная президентом, - это ускорение газификации в целом. Александр Новак, вице-премьер РФ

Правительство, по его словам, подготовило предложения по ускорению темпов газификации. Также, отметил Новак, процедура должна стать проще и прийти к принципу единого окна.

Ранее Новак рассказал об уверенности России в том, что "Северный поток - 2" будет достроен.

Видео: YouTube /Россия 24