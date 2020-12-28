Новак считает, что газификация РФ в ближайшие 10 лет может стать максимально доступной

Вице-премьер Александр Новак считает, что газификация в России в ближайшие 10 лет может стать максимально доступной. Заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия-24".
Он считает, что в ближайшие десять лет газификация в российских регионах вырастет с 71,4% до 83,5%.
Сегодня приоритетная задача, поставленная президентом, - это ускорение газификации в целом.
Александр Новак, вице-премьер РФ
Правительство, по его словам, подготовило предложения по ускорению темпов газификации. Также, отметил Новак, процедура должна стать проще и прийти к принципу единого окна.
Ранее Новак рассказал об уверенности России в том, что "Северный поток - 2" будет достроен.
Видео: YouTube /Россия 24
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