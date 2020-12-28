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Новак рассказал об уверенности России в том, что "Северный поток - 2" будет достроен

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Газопровод станет для европейских государств высокоэкологичным источником энергии.

Вице-премьер Александр Новак рассказал об уверенности России в том, что "Северный поток - 2" будет достроен, ведь в этом заинтересованы иностранные партнёры. Заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия-24".

Это коммерческий проект, в котором заинтересованы в первую очередь наши иностранные партнеры.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Он подчеркнул, что газопровод станет для европейских государств высокоэкологичным источником энергии. Новак также сказал, что сейчас проходят мероприятия по достройке СП-2.

Новак отметил, что обсуждаемые в отношении потока "санкции" будут носить негативный характер, так как газопровод — коммерческий проект. По словам вице-премьера, в этом случае придётся подстраиваться.

Ранее Путин заявил, что повестка развития России осталась неизменной, несмотря на пандемию.

Видео: Youtube/Россия 24

Теги: газ, новак, северный поток 2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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