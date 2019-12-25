Новак заявил, что в России запасов нефти хватит минимум на 30 лет

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в стране запасов нефти хватить минимум на 30 лет, а запасов газа – на 50 лет.
Новак подчеркнул, что Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа, несмотря на процесс энергоперехода.
Мы полагаем, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках.
Александр Новак, вице-премьер России
По словам вице-премьера, в Китай поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" достигли 13,4 млрд кубометров на конец ноября.
Александр Новак так же заявил, что пока не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти.
Фото: pixabay
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