Новак заявил, что в России запасов нефти хватит минимум на 30 лет

Запасов газа хватить минимум на 50 лет.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в стране запасов нефти хватить минимум на 30 лет, а запасов газа – на 50 лет.

Новак подчеркнул, что Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа, несмотря на процесс энергоперехода.

Мы полагаем, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках. Александр Новак, вице-премьер России

По словам вице-премьера, в Китай поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" достигли 13,4 млрд кубометров на конец ноября.

Александр Новак так же заявил, что пока не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти.

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