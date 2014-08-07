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Новак заявил, что пока не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти
Сегодня, 10:12
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Новак заявил, что пока не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти

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2 декабря должна пройти ближайшая министерская встреча ОПЕК+.

Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-китайского бизнес-форума заявил, что в настоящий момент Россия не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти в связи с новым штаммом коронавируса.

Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо.

Александр Новак, вице-премьер России 

По словам Новака, на 2 декабря назначена ближайшая министерская встреча ОПЕК+.

Вице-премьер отметил, что необходимо смотреть, как будет развиваться ситуация и как она будет влиять на спрос.

Ранее мы писали, что на фоне роста нефтяных котировок рубль резко вырос по отношению к доллару и евро. 

Фото: pixabay 

Теги: новый штамм коронавируса, опек, рынок нефти
Категории: Лента новостей, Новости России,

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