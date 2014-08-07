Новак заявил, что пока не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах российско-китайского бизнес-форума заявил, что в настоящий момент Россия не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти в связи с новым штаммом коронавируса.
Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо.
Александр Новак, вице-премьер России
По словам Новака, на 2 декабря назначена ближайшая министерская встреча ОПЕК+.
Вице-премьер отметил, что необходимо смотреть, как будет развиваться ситуация и как она будет влиять на спрос.
Ранее мы писали, что на фоне роста нефтяных котировок рубль резко вырос по отношению к доллару и евро.
Фото: pixabay
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