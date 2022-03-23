Новак: объем инвестиций в ТЭК в 2021 году составил 4,4 трлн рублей

Вице-премьер РФ раскрыл объемы эксперта российских нефти и газа.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что объем инвестиций в отечественный в топливно-энергетический сектор в 2021 году составил 4,4 трлн рублей. Такими сведениями чиновник поделился с представителями Государственной Думы в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.

Доля ТЭК в ВВП составила 25,5%, доля нефтегазовых доходов выросла на 75% в абсолютном выражении, до 9,1 трлн рублей, и их доля в федеральном бюджете составила 36%. Александр Новак, вице-премьер РФ

Говоря о результатах прошедшего года, Новак объяснил законодателям, что добыча нефти в России выросла на 2%. Показатель составил 525 млн тонн. Экспорт данного энергетического ресурса составил 225 млн тонн продукта, а других нефтепродуктов - 145 млн тонн. Добыча газа возросла на 10%. Показатель увеличился до 763 млрд кубометров. Экспорт голубого топлива увеличился на 3%. В итоге он составил 250 млрд кубометров.

Госдума продлила эксперимент с квотами на выбросы в атмосферу.

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