Новак: в России есть излишки бензина

Вице-премьер России сообщил о ситуации с топливом по стране.

Россия имеет излишки бензина на внутреннем рынке, а без решения о возобновлении экспорта топлива с 1 февраля 2026 года стране пришлось бы снижать переработку энергетических ресурсов. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак, выступая на заседании профильного комитета по экономике в Совете Федерации. Чиновник уточнил перед законодателями, что наблюдается стабилизация ситуации по балансу спроса и предложения.

Если ранее мы закрывали рынок для того, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка, то сегодня, если мы не откроем рынки для продукции, <...> это может привести просто к тому, что мы затоваримся и придется уменьшать объемы нефтепереработки. Александр Новак, вице-премьер РФ

Рост ВВП РФ в 2026 году ожидается на уровне 1-1,6%.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации