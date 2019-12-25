Новак: сорвать реализацию "Северного потока - 2" невозможно

СП-2 построен в соответствии со всеми требованиями законодательства, заявил вице-премьер.

Украине не удастся воспрепятствовать реализации газопровода "Северный поток - 2". Об этом в интервью изданию РБК заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок по газотранспортной системе соседней страны. По словам Новака, СП-2 является экономическим проектом, однако политические вопросы преследуют газопровод уже на протяжении долгого времени, "но тем не менее караван идет".

Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Александр Новак, вице-премьер РФ

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии.

Ранее посол России в Германии выступил за скорейший запуск "Северного потока - 2".

Фото: kremlin.ru