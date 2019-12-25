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Новак рассказал о закрытии многих производств из-за высоких цен на газ
Сегодня, 9:47
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Новак рассказал о закрытии многих производств из-за высоких цен на газ

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Вице-премьер РФ не считает энергетическую ситуацию в Европе хорошей.

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о закрытии многих производств из-за высоких цен в Европе на газ. Специалист считает, что ситуация в целом негативно влияет на рыночные отношения. При этом увеличение стоимости топлива в одном мировом регионе ведет к более интенсивному переходу на возобновляемые источники энергии. Соответствующей информацией с коллегами спикера поделился на на совещании при участии президента России Владимира Путина. Заседание было посвящено вопросам развития энергетики.

Фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические предприятия, могут закрываться, что уже происходит. Мы это видим в той же Великобритании, других странах. Происходит более интенсивный переход на ВИЭ.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил, что не считает, "совсем хорошей" ситуацию с рекордными ценами на природный газ в Европе. Он напомнил, что 6 октября фьючерсные цены на голубое топливо практически достигли отметки в 2000 долларов за каждую тысячу кубометров.

Сечин призвал энергетиков РФ заранее контрактовать мазут с учетом дорогого газа.

Фото: Правительство России

Теги: александр новак, газ, газпром, европа, энергетика
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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